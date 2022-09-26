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14:55 (мск), источник: Газета.Ру

В России создали гипоаллергенные сенсоры для «умной одежды», фиксирующей показатели тела

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали биоэлектроды для «умной одежды», об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

Источник: Томский политехнический университет

«Умная одежда» позволяет считывать пульс, давление, дыхание и температуру человека с помощью электронных датчиков. В ТПУ их создают, используя метод лазерной обработки оксида графена, нанесенного на полимерную подложку.

«С помощью лазера происходит выжигание проводящего контура на поверхности. Это позволяет управлять формой сенсоров, придавать им необходимую конфигурацию и свойства структуры. По своим характеристикам такие электроды соответствуют лучшим характеристикам коммерчески доступных электродов на основе хлорида серебра. Это очень важно для их успешного применения. При этом они потенциально дешевле при массовом производстве, их можно наносить на любую подложку», — рассказала «Газете.Ru» профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.

Благодаря разработке ученых ТПУ стало возможным избежать аллергических реакций и потери сигнала при длительном использовании «умной одежды».

Новые биоэлектроды работают без гелевого интерфейса, обеспечивающего контакт с кожей. Такой гель не только вызывает аллергию у 20% людей, но и требует смены электродов каждые 24 часа.

По словам ученых, исследования на клеточных линиях показали высокую биосовместимость электродов, а испытания с участием добровольцев продемонстрировали возможность контактирования сенсоров с кожей не менее 48 часов.

В настоящий момент разработка ученых ТПУ вышла на завершающую стадию лабораторных тестов, после чего будут проведены доклинические испытания.

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