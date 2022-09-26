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12:38 (мск), источник: Вокруг Света

Чикшулубский метеорит 66 млн лет назад «добил» динозавров, которые вымерли бы и без него

Гигантские ящеры при любом раскладе исчезли бы с лица Земли.

Источник: NASA

Китайские геологи и палеонтологи провели раскопки и масштабное исследование в бассейне Шаньян в центральном Китае, который по праву считается одним из самых богатых источников окаменелостей динозавров. Изучив более тысячи образцов, ученые пришли к выводу, что уже за два миллиона лет до вымирания видов рептилий становилось все меньше.

Сейчас в науке существуют разные точки зрения на причины вымирания динозавров. Все ученые согласны с тем, что 66 миллионов лет назад на Землю упал гигантский астероид Чикшулуб, но доподлинно неизвестно, именно он привел к гибели ящеров или, возможно, что-то еще. Также палеонтологи стараются выяснить как можно больше подробностей о конце «правления» динозавров на планете.

Группа специалистов, работающих в Шаньяне, собрала более тысячи образцов скорлупы яиц динозавров из непрерывной 150-метровой толщи породы позднемелового периода. Используя современные технологии стратиграфии, ученые определяли возраст отложений с высоким разрешением и их принадлежность.

Изученные окаменелые яйца были отложены между 69,2 и 66,4 миллиона лет назад. Результаты их исследования показали, что видов древних рептилий становилось все меньше на протяжении последних двух миллионов лет перед катастрофой.

Ученые нашли только три таксона динозавров, представленных в окаменелой яичной скорлупе — явное снижение биоразнообразия по сравнению с более ранними записями.

«Динозавры вымирали постепенно в течение миллионов лет, вместо того, чтобы внезапно исчезнуть из-за внезапных бедствий».

Авторы предполагают, что метеорит, конечно, тоже сыграл свою роль. Но удары болидов по планете и изменившиеся природные условия стали смертельными не для всех. Однако вымирающая уязвимая экосистема нептичьих динозавров уже не имела сил, чтобы адаптироваться и выжить.

Ученые объясняют, что долгосрочное снижение видового разнообразия означало и снижение изменчивости. Получается, имея меньше вариантов для эволюции, динозавры были обречены. Так была подготовлена почва к их вымиранию еще до прилета рокового Чикшулуба.

Эту теорию подтверждают предыдущие находки скелетов динозавров в этом же бассейне и другие отложения на юге и востоке Китая. Команда, однако, отмечает, что теория еще потребуют проверки в новых исследованиях. Авторы считают, что для этого нужно проанализировать еще больше окаменелостей по всему миру.

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