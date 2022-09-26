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13:29 (мск), источник: ТАСС Наука

В погребальной камере Тутанхамона может находиться гробница царицы Нефертити

По словам специалистов, она может быть лишь внешней частью гораздо большей усыпальницы.

Источник: AFP 2022

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британский археолог Николас Ривз обнаружил скрытые иероглифы в погребальной камере фараона Тутанхамона, подтверждающие, что мумия египетской царицы Нефертити может находиться в потайной комнате гробницы. Об этом в понедельник сообщает газета Guardian.

По мнению египтолога, теория, которую ранее пытались доказать с помощью специального сканирования, получила новый импульс. «Найденные иероглифы подтверждают версию ученых, считающих, что гробница Тутанхамона является лишь внешней частью гораздо большей погребальной камеры царицы Нефертити», — заявил он.

В 2015 году Ривз обнаружил на изображениях гробницы с высоким разрешением линии на стенах, что указывало на неисследованные дверные проемы, но тогда другие эксперты не придали этому значения.

Как сообщает издание, результаты исследования и новые доказательства Ривз включит в готовящуюся книгу, которая будет опубликована издательством Thames & Hudson («Тэмс энд Хадсон») 28 октября.

Царица Нефертити (около 1370−1330 гг. до н. э.) была главной женой фараона 18-й династии Нового царства Эхнатона (Аменхотепа IV), который впервые в истории пытался установить монотеизм на территории целого государства, провозгласив главным божеством Древнего Египта бога Атона.

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