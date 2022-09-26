13:53 (мск), источник: ТАСС Наука
На востоке Китая обнаружили древний город с водными путями
Площадь объекта составляет около 800 тыс. кв. метров.
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ШАНХАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили на востоке Китая руины крупного древнего города с водными путями. Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа.
Расположен он в районе города Уси восточной провинции Цзянсу. Ученые полагают, что древний город был построен в поздний период Весен и Осеней (770 — 476 гг до н. э.) или ранний период Сражающихся царств (475−221 гг. до н. э.). Площадь объекта составляет около 800 тыс. кв. метров.
По словам заместителя директора Института культурных реликвий и археологии Уси Ли Гуанжи, город был пересечен множеством рек — водные пути, по всей видимости, были основным средством передвижения. На руинах города было найдено множество глиняных изделий с примитивными формами, а также 99 колодцев глубиной до 6 метров, что указывает на то, что он был населен множеством людей, полагает Ли Гуанжи. Раскопки в этом районе продолжаются.