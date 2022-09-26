В Саратовской области найдены останки динозавра, ранее не встречавшегося в России

Ранее представители этого рода на территории России не встречались. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки.
На позвонок хализавра наткнулся выпускник кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Александр Щетинкин, работавший вместе со специалистами из Санкт-Петербургского государственного университета, Палеонтологического института РАН и Зоологического института РАН. По оценкам ученых, динозавр мог достигать шести метров в длину.
«На передних и задних сочленовных отростках позвонка располагаются концентрические структуры — ростовые гребни. Благодаря их подсчету удалось установить, что животному на момент смерти было не менее 11 лет. Отсутствие резкого сокращения расстояния между гребнями указывает на то, что животное росло быстро и равномерно, достигло длины около шести метров. Ранее остатки мозазавров-хализавров не встречались на территории нашей страны. Подобные остатки находились только на территории США, Северной Африки и Новой Зеландии. Такая находка — ключ к пониманию географического распределения поздней мезозойской фауны на планете Земля. Это, в свою очередь, позволяет предположить пути миграции морских мезозойских рептилий», — рассказал «Газете.Ru» кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Максим Архангельский.
Мозазавры — одни из самых крупных и опасных морских рептилий мезозойской эры (251 — 65 млн лет назад), появление и расцвет которых приходятся на промежуток в 25 млн лет между двумя массовыми вымираниями в истории Земли: сеномано-туронским (91,5 — 8,6 млн лет назад) и мел-палеогеновым (66 млн лет назад). В среднем они достигали пяти метров в длину и предпочитали охотиться на крупную добычу, в том числе и на своих собратьев. Их конические зубы с острыми продольными ребрами были отличным инструментом, позволяющим рвать плоть, не оставляя жертве ни единого шанса на выживание. Длина самых крупных мозазавров составляла более 17 метров.
«Подавляющее число костей мозазаврид из России были найдены на территории Поволжья — Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях. В целом, их останки найдены на всех континентах, включая Антарктиду. В Европейской части России и на смежных территориях разрозненные остатки и неполные скелеты мозазавров обычны. Самые частые находки — зубы, фрагменты челюстей и черепов. Недавно я принимал участие в определении индивидуального возраста редкого мозазавра, обнаруженного нами», — добавил Архангельский.