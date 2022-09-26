16:21 (мск), источник: ТАСС
Ущерб от непогоды в Сочи летом составил порядка 1 млрд рублей
Населению выплачено порядка 800 млн рублей.
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СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Ущерб, причиненный летней непогодой в Сочи, оценен в 1 млрд рублей, населению выплачено порядка 800 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Что касается урона, примерно 1 млрд рублей с учетом нарушения инфраструктуры, зданий, сооружений. В основном были подтоплены подвальные помещения, и где-то порядка 800 млн рублей мы выплатили нашим жителям, всем тем, кто имеет право.
Также он добавил, что право на компенсацию в размере 100 тыс. рублей за повреждение или утрату автомобилей при подтоплениях получили жители, нуждающиеся в соцподдержке. Это инвалиды, малоимущие граждане и малообеспеченные семьи, являющиеся получателями государственной социальной поддержки в виде социального пособия, и семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории «трудная жизненная ситуация». Работа организована благотворительным фондом при поддержке Общественной палаты Сочи.
В 2022 году в Сочи произошли две чрезвычайные ситуации 24 июня и 24 июля, связанные с сильнейшими ливнями. Пострадали дома жителей, их автомобили и городская инфраструктура — дороги, мосты, сооружения.