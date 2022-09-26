Искусственный интеллект нашел белых медведей, спрогнозировал инфляцию и определил благотворителей в сети

К участникам торжественной церемонии закрытия обратился руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин: «Более 600 человек принимали участие в шестом окружном хакатоне. Мне хотелось бы быть на вашем месте, искренне желаю вам успехов и победы. Уверен, что те, чьи решения будут признаны лучшими, получат возможность их реализовать. Всех, кто не победит, мы снова ждем на наших мероприятиях. Здесь есть команды, которые неоднократно принимают участие, раз от раза повышают свои результаты. Ребята отмечают, что каждый хакатон и чемпионат помогают им глубже погрузиться в сферу искусственного интеллекта. Стоит отметить высокую продуктивность работы с сообществом участников “Цифрового прорыва” на хакатоне.
В офисе VK мы провели встречу с выпускниками проекта. Она получилась информативной и помогла нам почерпнуть новые идеи и наметить векторы дальнейшего развития «Цифрового прорыва». В наших планах и далее продолжать работу с профессиональным сообществом, устраивать больше неформальных встреч. Это важно для выстраивания коммуникации между участниками и организаторами. Мне хочется пожелать всем удачи и поблагодарить всех партнеров и кейсодержателей".
Кейсодержателями хакатона выступили Банк России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, VK.
В кейсе от Банка России команды старались спрогнозировать инфляцию при помощи технологий искусственного интеллекта.
Призовые места в кейсе Центрального Банка Российской Федерации заняли команды: «Цифровой койот» (Москва); Chill Garage (Москва, Челябинская область); «Шишка» (Москва, Московская область).
Задача от Минприроды России была посвящена поиску белых медведей в Арктике на аэроснимках. В этом участникам также помогал искусственный интеллект.
Призовые места в кейсе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации заняли команды: Digital Rover (Кемеровская область, Магаданская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург); «ИСИТОВЦЫ ПРЕЗИДЕНТЫ МИРА» (Санкт-Петербург); «ИТ Бобры» (Саратовская область).
В задаче от технологического партнера проекта — компании VK — участникам было необходимо разработать ML-модель, которая сможет определять пользователей с интересом к благотворительности.
Призовые места в кейсе VK заняли команды: «Лаборатория» (Москва); LoLTeX (Санкт-Петербург); KIAN (Москва, Чувашская Республика, Московская область, Новосибирская область).