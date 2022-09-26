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20:25 (мск), источник: РБК

Российская киноакадемия не будет выдвигать претендента на «Оскар»

Россия решила в этом году не выдвигать на премию «Оскар» фильм российского производства, говорится в сообщении Киноакадемии.

Источник: Reuters

«Президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии “Оскар”, — говорится в сообщении.

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