20:25 (мск), источник: РБК
Российская киноакадемия не будет выдвигать претендента на «Оскар»
Россия решила в этом году не выдвигать на премию «Оскар» фильм российского производства, говорится в сообщении Киноакадемии.
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«Президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии “Оскар”, — говорится в сообщении.