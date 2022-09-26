Минцифры: переподготовка не является критерием для отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов

Говоря о критерии «высшее образование», господин Шадаев отметил, что переподготовка не будет засчитываться — только наличие высшего образования.
«Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к IT, нет», — также заявил министр.
Ранее Минцифры сообщало, что право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:
аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.
Словосочетание «соответствующее образование», скорее всего, предполагает, что в случае IT-специалистов речь идет именно о высшем образовании в сфере IT. Является ли профильное образование для IT-специалиста критерием для отсрочки — не ясно.
Ранее рекрутинговая компания HeadHunter сообщала, что среди российских мужчин, занимающихся программированием и разработкой IT-проектов, у 66% нет профильного образования.