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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян

АСТАНА, 27 сен — РИА Новости. Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян, сообщил и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы — порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что «в последние дни к нам приезжает много людей из России». Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.

Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров во вторник в кулуарах правительства в беседе с журналистами высказал мнение, что увеличение потока приезжающих россиян является временным явлением, а большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.

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