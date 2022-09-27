В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы — порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что «в последние дни к нам приезжает много людей из России». Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.
Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров во вторник в кулуарах правительства в беседе с журналистами высказал мнение, что увеличение потока приезжающих россиян является временным явлением, а большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.