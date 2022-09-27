11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 13 необычных примет для путешественников
Какую ногу стоит обувать первой, встреча с каким животным сулит удачу и что нужно сделать до сбора чемоданов.
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Существует целый ряд примет и своеобразных «обрядов», без которых, как принято считать, путешествие будет неудачным. Мы собрали несколько интересных примет для отдыхающих, которые заменят вам сидение на чемоданах «на дорожку».
Издавна люди верили, что стол, за которым собирается вся семья, — это своего рода алтарь. Поэтому если подержаться пару минут за его угол, можно привлечь удачу и вернуться домой без неприятностей.
Если вы увидите собаку, выйдя из дома — вас ждет легкий путь и осуществление всех отпускных планов.
Считается, если чихнуть на пороге дважды, то путешествие пройдет удачно.
Даже спотыкаться перед отдыхом нужно аккуратно. Если споткнуться левой ногой, то это приведет к сплетням и сквернословию за спиной. Если правой ногой — то бояться нечего.
Нельзя, чтобы перед выходом из дома падали ключи — это приведет к неудаче. Кстати, если упадет вся связка, то в путешествии туриста может ожидать ссора.
Столкнуться с кем-нибудь в дверях, например, выходя из подъезда, так же считается дурным знаком.
Дорога будет легкой, если сначала надеть обувь на правую ногу и шагнуть за дверь тоже правой ногой, поскольку левая в народе всегда ассоциировалась с нечистой силой, которая может навредить в путешествии.
Найденная на дороге монетка — к удаче. Если же попалась перчатка или ботинок, то вскоре состоится встреча с другом или родственником.
А вот подобрать пуговицу или гвоздь на дороге — к неприятностям. Не к добру и лежащие на пути острые предметы.
Согласно поверьям, самые удачные дни для поездки — вторник, среда или воскресенье. А вот тем, кто уезжает в понедельник или пятницу, грозят неприятности и хлопоты.
Не рекомендуется шить иглой перед дорогой. Говорили: счастье зашьешь; сколько стежков — столько препятствий.
Считается, если положить монетку под сиденье в самолете или под матрас в поезде, то поездка будет удачной в финансовом плане. Как минимум, денег будет потрачено не так много.
Надеть что-то наизнанку перед дорогой — к неприятностям. Исключение составляет нижнее белье. Если надеть его наизнанку, то вам будет сулить удача.
Олеся Маевская