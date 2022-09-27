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11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 13 необычных примет для путешественников

Какую ногу стоит обувать первой, встреча с каким животным сулит удачу и что нужно сделать до сбора чемоданов.

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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Существует целый ряд примет и своеобразных «обрядов», без которых, как принято считать, путешествие будет неудачным. Мы собрали несколько интересных примет для отдыхающих, которые заменят вам сидение на чемоданах «на дорожку».

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Издавна люди верили, что стол, за которым собирается вся семья, — это своего рода алтарь. Поэтому если подержаться пару минут за его угол, можно привлечь удачу и вернуться домой без неприятностей.

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Если вы увидите собаку, выйдя из дома — вас ждет легкий путь и осуществление всех отпускных планов.

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Считается, если чихнуть на пороге дважды, то путешествие пройдет удачно.

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Даже спотыкаться перед отдыхом нужно аккуратно. Если споткнуться левой ногой, то это приведет к сплетням и сквернословию за спиной. Если правой ногой — то бояться нечего.

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Нельзя, чтобы перед выходом из дома падали ключи — это приведет к неудаче. Кстати, если упадет вся связка, то в путешествии туриста может ожидать ссора.

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Столкнуться с кем-нибудь в дверях, например, выходя из подъезда, так же считается дурным знаком.

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Дорога будет легкой, если сначала надеть обувь на правую ногу и шагнуть за дверь тоже правой ногой, поскольку левая в народе всегда ассоциировалась с нечистой силой, которая может навредить в путешествии.

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Найденная на дороге монетка — к удаче. Если же попалась перчатка или ботинок, то вскоре состоится встреча с другом или родственником.

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А вот подобрать пуговицу или гвоздь на дороге — к неприятностям. Не к добру и лежащие на пути острые предметы.

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Согласно поверьям, самые удачные дни для поездки — вторник, среда или воскресенье. А вот тем, кто уезжает в понедельник или пятницу, грозят неприятности и хлопоты.

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Не рекомендуется шить иглой перед дорогой. Говорили: счастье зашьешь; сколько стежков — столько препятствий.

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Считается, если положить монетку под сиденье в самолете или под матрас в поезде, то поездка будет удачной в финансовом плане. Как минимум, денег будет потрачено не так много.

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Надеть что-то наизнанку перед дорогой — к неприятностям. Исключение составляет нижнее белье. Если надеть его наизнанку, то вам будет сулить удача.

Олеся Маевская

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