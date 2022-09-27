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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуации вокруг Украины.

Источник: © РИА Новости

Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.

В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», — написал Уотерс на своей странице в соцсетях. Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.

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