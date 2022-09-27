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14:31 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл призвал соотечественников к «духовной мобилизации»

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал всех верующих к укреплению в вере и к «духовной мобилизации» всех своих сил, выразив надежду, что это будет содействовать в результате и полному примирению России и Украины.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу, и потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере. Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества», — сказал патриарх во вторник.

И одновременно, отметил он, это, «несомненно, поможет, в конце-концов, полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви».

«Будем надеяться, чтобы общими усилиями — без того, чтобы идти по пути опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси, — мы все одновременно шли по пути примирения и восстановления того духовного единства, которое и сформировано было в недрах единой Русской православной церкви», — добавил предстоятель РПЦ.

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