13:38 (мск), источник: Вокруг Света
Спасатель из Беларуси нашел в Западной Двине 600-летний рыцарский меч
Средневековое оружие несколько веков пролежало на дне Западной Двины.
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Сотрудник МЧС из белорусского Полоцка Александр Бриль неожиданно сделал археологическое открытие. Во время подводной рыбалки на Западной Двине он обнаружил на дне меч, хотя планировал найти сома. По оценке специалистов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, реликвии оказалось около 500−600 лет.
По словам пожарного, он решил порыбачить под водой, поискать сома. Но на участке Западной Двины между деревней Чернещино и мостом в районе Заполотья мужчина нырнул на глубину около трех метров и рассмотрел там меч.
Вытащив находку на поверхность, Александр сначала принял ее за «новодел», возможно, историческую реконструкцию. Но когда стал разбираться, понял, что обнаружил нечто ценное — скорее всего, средневековый артефакт.
После того как спасатель принес меч на работу, руководство передало артефакт специалистам историкам в местный музей. Эксперты датировали реликвию
Тогда часть территорий исторической Руси, в том числе современная Белоруссия, находились под властью так называемой Литовской Руси (Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского). Литовские князья, решившие воспользоваться ослаблением Руси после монголо-татарского ига, двинули свою экспансию на восток и сумели завоевать или подчинить ряд богатых русских городов и княжеств.
«В результате исследования химического состава меча установлено, что лезвие и гарда изготовлены из закаленной высокоуглеродной стали, а навершие — из незаконченного железа. Материалом для изготовления инкрустации стала двухкомпонентная латунь без дополнительных примесей», — заключил реставратор Александр Волков.
По сообщениям Национального Полоцкого музея-заповедника, меч 128 см в длину и весит около 1,6 кг. Он останется в музейном собрании и станет экспонатом после того, как его подробнее изучат и отреставрируют.