На Госуслугах запустили форму для оформления IT-специалистами отсрочки от призыва

«Минцифры открыло на “Госуслугах” сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний», — говорится в Telegram-канале министерства.
Сервис начал работать с сегодняшнего дня. Пока услуга во избежание DDoS-атак доступна только с территории России.
Для того, чтобы направить заявление, необходимо открыть сервис на Госуслугах, ввести сведения о воинском учете, указать информацию о высшем образовании, заполнить сведения о работе, прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанную руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи.
После обработки документы будут направлены в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить уже 29 сентября.
23 сентября в Минцифры сообщали, что право на отсрочку могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день. За день до этого профильные ассоциации и представители IT-сообщества отправили в Минцифры запросы на возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу для IТ-специалистов в рамках частичной мобилизации.
В обращении предлагалось инициировать внесение соответствующих изменений в нормативно-правовую базу РФ. В частности, рассмотреть возможность приравнять указанные организации к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, работники которого, согласно указу президента РФ, получают отсрочку от призыва. В тот же день в Минобороны РФ заявили, что специалистов IT, связи, СМИ и финансов не привлекут к частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В документе говорится, что призыву будут подлежать только определенные категории граждан. Мобилизационные мероприятия по стране начались в день подписания указа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Как указал президент РФ Владимир Путин мера о частичной мобилизации необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. В Минобороны подчеркивали, что на Украине РФ противостоит, по факту, НАТО.