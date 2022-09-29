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10:13 (мск), источник: Газета.Ру

Собаки оказались способны учуять стресс человека по дыханию

Ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что собаки могут чувствовать стресс по человеческому поту и дыханию.

Источник: Reuters

Работа была опубликована в журнале PLOS.

В исследовании приняли участие четыре собаки и 36 человек. Исследователи собрали образцы пота и выдыхаемого воздуха у участников до и после решения сложной математической задачи. Добровольцы самостоятельно сообщали об уровне стресса до и после выполнения задания. Исследователи использовали только образцы тех людей, у которых повышалось кровяное давление и частота сердечных сокращений.

В каждой тестовой сессии собакам предоставляли образцы пота расслабленного и напряженного человека, взятые с интервалом всего в четыре минуты. Все собаки смогли правильно предупредить исследователей о «стрессовом» образце каждого человека.

«Результаты показывают, что мы, люди, выделяем разные запахи через пот и дыхание, когда находимся в состоянии стресса, и собаки могут отличить это от нашего запаха, когда мы расслаблены», — объяснили ученые.

По словам ученых, это говорит о том, что собакам не нужны визуальные или звуковые сигналы, чтобы улавливать человеческий стресс.

Это может быть полезно при дрессировке служебных собак и собак-терапевтов.

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