15:46 (мск), источник: Ведомости
Россияне с бронью получат удостоверение об отсрочке от призыва
Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва, говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф».
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«Выдаются ли удостоверения об отсрочке от призыва в период мобилизации? Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня на портале пояснили, что учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии. Повестки о призыве в рамках частичной мобилизации также могут вручаться круглосуточно.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.