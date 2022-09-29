Российские разработчики научат протез руки отличать холодное от горячего

Система состоит из специально разработанного ПО, электродов и сенсоров. Датчики давления, которые установлены на кончиках пальцев протеза, принимают входящий сигнал от объектов и передают его как ощущения через периферическую нервную систему по электродам, имплантируемым в культю.
«Наша разрабатываемая платформа NEMO Sensitive может отличать мягкое от твердого, определять размер предмета, его материал вслепую по тактильным ощущениям от протеза. В будущем мы планируем улучшить систему: различать горячее с холодным, текстуру поверхностей, расширить ее вплоть до всего спектра человеческих чувств», — рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта инвазивных исследований «Моторика» Юрий Матвиенко.
Для разработки подобной системы ученые с 2021 года проводят исследования по очувствлению протезов и купированию фантомных болей (боль несуществующей конечности после ампутации).
«Планируем довести платформу до коммерческого релиза в течение пяти лет. В первую очередь инвазивный формат, для людей с ампутацией, чтобы вернуть утраченные ощущения в искусственную руку. Планируем устанавливать как в новые модели, так и модифицировать старые», — отметил собеседник «Газеты.Ru».
По словам Матвиенко, в России подобных разработок нет. Если система будет показана как часть терапии для людей с ампутацией — есть большая вероятность, что она войдет в программу госстрахования и будет бесплатной.