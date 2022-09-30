Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III

Королевский монетный двор Великобритании показал монеты номиналом £5 и 50 пенсов с изображением короля Карла III. Дизайн разработал британский скульптор Мартин Дженнингс.

6
фотографий
6
фотографий

Карл III изображен без короны. В соответствии с королевской и нумизматической традицией его профиль обращен влево. По краям монеты написано на латыни «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры» (лат. Dei Gratia Rex Fidei Defensor).

С другой стороны монеты номиналом £5 изображены два портрета Елизаветы II и написаны годы ее правления (1926−2022). Специальную коллекцию монет выпустят в понедельник, 3 октября, уточняется в пресс-релизе на сайте монетного двора.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись 19 сентября. Наследником престола стал сын королевы Чарльз, он взял имя Карл III. 10 сентября он был объявлен королем Великобритании.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минобороны рассказали, чему учат мобилизованных на полигонах
Володин неверно понял норму о запрете выезда за рубеж
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта