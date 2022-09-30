10:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Угадайте, как переводятся популярные иностранные выражения
А вы уверены, что используете известные фразы в правильном контексте?
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30 сентября отмечается Международный день перевода. Сегодня мы решили вспомнить несколько известных выражений, которые часто используем или слышим в повседневной жизни. А вдобавок к этому проверить, как много людей знают истинный смысл этих фраз.
Олеся Маевская
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