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10:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Угадайте, как переводятся популярные иностранные выражения

А вы уверены, что используете известные фразы в правильном контексте?

30 сентября отмечается Международный день перевода. Сегодня мы решили вспомнить несколько известных выражений, которые часто используем или слышим в повседневной жизни. А вдобавок к этому проверить, как много людей знают истинный смысл этих фраз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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