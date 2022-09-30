11:23 (мск), источник: Вокруг Света
Назван научный способ повысить внимательность подростков
Испанские ученые подсказали, как сделать детей более собранными.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) провели исследование среди испанских подростков, чтобы выяснить, как повысить внимательность, снизить импульсивность и рассеянность в период активного развития мозга.
Подростки были выбраны для исследования, так как именно в этом возрасте мозг претерпевает важные структурные и функциональные изменения. Активное развитие особенно характерно для префронтальной области, которая является ключевой в контроле внимания.
Известно, что жирные кислоты омега-3, в том числе докозагексаеновая кислота (ДГК), необходимы для этих процессов. Однако не изучено, связано ли их дополнительное употребление с ростом внимания.
«Это актуально, учитывая низкое потребление жирной рыбы — основного источника ДГК — в западных обществах. Мы предположили, что кроме ДГК, возможна роль альфа-линолевой кислоты (АЛК), еще одной омега-3, но растительного происхождения, и она не так широко изучена».
В работе участвовали 332 подростка из разных школ Барселоны. Они выполняли компьютерные тесты на определение ряда параметров:
Школьники также предоставили информацию о своем питании и сдали кровь на показатели ДГК и АЛК в эритроцитах, что объективно показывает длительность получения этих жиров с пищей.
Результаты показали, что данные жирные кислоты действительно связаны с повышением внимания в группе подростков. Однако у них было обнаружено явное «разделение обязанностей». Более высокие уровни ДГК приводили к более избирательному, устойчивому вниманию. А повышение АЛК было связано с меньшей импульсивностью, которая мешает усидчивости и сосредоточенности.
Часто импульсивность является признаком таких психических состояний, как СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это, по словам авторов, может иметь важное клиническое значение для помощи родителям таких детей.
Хотя авторы зафиксировали эффект, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизм действия этих элементов. Однако выводы уже можно использовать для корректирования питания подростков.
Чтобы помочь им с вниманием и работоспособностью, полезным будет добавить в рацион грецкие орехи, рапсовое масло, сою, семена льна и чиа — источники альфа-линоленовой кислоты; для получения ДГК — рыбу жирных сортов: лосося, форель, скумбрию, тунца, сельдь, сардину.