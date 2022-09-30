Глава СПЧ назвал ненормальной ситуацию, когда мобилизованные сами покупают себе экипировку

Ситуация, при которой граждане сами покупают себе экипировку, а в сети появляются инструкции, что взять с собой на фронт, — ненормальная, считает глава СПЧ.
«В соцсетях немало сообщений о необходимости мобилизованным самим покупать себе экипировку и медикаменты на фронт, о пустеющих полках “Военторгов” и тратах в 100 тысяч рублей. В СМИ появляются инструкции, какие вещи принести с собой в военкомат. Очевидно, что эта ситуация ненормальная», — заявил господин Фадеев, его слова передает пресс-служба СПЧ.
Он напомнил, что ответственными за мобилизацию являются не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. «Рад, что в ряде регионов за этим внимательно следят и провожают ребят достойно», — отметил глава СПЧ. Он призвал глав всех субъектов РФ обеспечить военнослужащих всем необходимым. «Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме», — заключил Валерий Фадеев.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Регионы отчитываются о помощи военнослужащим. Например, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки и туристическое снаряжение. Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о выделении 33 млн руб. из резервного фонда для сборов мобилизованных. При этом ранее в сети появились видео, где призванных по мобилизации просят самостоятельно приобрести форму, медикаменты и сухпайки.