16:00 (мск), источник: Звук
Настал конец всему: Slipknot выпустили альбом
30 сентября на лейбле Roadrunner Records вышла 7-я пластинка Slipknot. Об этом пишет Kerrang.
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И имя ей The End, So Far (в пер. с англ. «Конец, пока что»). Со времен выпуска предыдущего альбома в 2019-м у группы произошел целый калейдоскоп событий: уход Криса Фена, приход перкуссиониста Майкла Пфаффа, смерть основателя Джоуи Джордисона… И это поистине чудо, что The End, So Far появился так быстро.
В новом альбоме присутствует как фирменная мрачная атмосфера, так и эксперименты в виде, к примеру, более грубого и грязного звука, ставшие возможными благодаря смене продюсера. 12 треков расположены в порядке повествования: потусторонние звуки Adderall открывают нам вселенную ню-металистов и настраивают на нужный лад, ненависть сквозит в The Chapeltown Rag, а в Yen и того присутствуют сцены не для робких.
Лекарство для мертвого ищут в Medicine for the Dead, в Acidic герой «бегает» в башмаках мертвеца, а в последней, Finale заключает, что должен остаться в этом мире, потому что ему здесь нравится (хоть это и выглядит как смирение). Стильно, мрачно, в общем, все, как мы любим!
Как же они тонко чувствуют…