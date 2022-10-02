Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в России

«Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы — после 7—10 сентября, как, собственно, мы и ожидали. Каждый год 1 сентября собираются коллективы — производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала она.
Попова выразила надежду, что если SARS-CoV-2 не получит новых мутаций и вариантов, он и дальше продолжит вести себя как сезонные респираторные вирусы.
«Вместе с тем, учитывая, что у нас грядет подъем гриппа, нужно успеть привиться от гриппа. И в случае ослабления состояния здоровья, конечно же, в публичных местах, в местах массового скопления рекомендуется носить маску. Меры профилактики известны, главное — ими не пренебрегать», — заключила она.