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01:20 (мск), источник: ТАСС

Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости ковидом в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, достаточно интенсивно снижается в России вторую неделю подряд. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы — после 7—10 сентября, как, собственно, мы и ожидали. Каждый год 1 сентября собираются коллективы — производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала она.

Попова выразила надежду, что если SARS-CoV-2 не получит новых мутаций и вариантов, он и дальше продолжит вести себя как сезонные респираторные вирусы.

«Вместе с тем, учитывая, что у нас грядет подъем гриппа, нужно успеть привиться от гриппа. И в случае ослабления состояния здоровья, конечно же, в публичных местах, в местах массового скопления рекомендуется носить маску. Меры профилактики известны, главное — ими не пренебрегать», — заключила она.

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