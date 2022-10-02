FT узнал об отказе Moderna предоставить Китаю состав вакцины

Американская фармацевтическая компания Moderna отказалась предоставить Китаю состав своей вакцины от COVID-19, что привело к провалу переговоров о ее распространении на территории КНР. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника пишет The Financial Times.
По словам собеседников газеты, переговоры шли несколько месяцев с конца 2020-го по начало 2021 года.
Он также пояснил, что Пекин предлагает иностранным производителям вакцин два пути распространения в Китае: полная передача технологии вакцины лекарственному регулятору или создание производства в Китае с местным партнером, сохраняя при этом контроль над базовой технологией.
Руководство Moderna не хотело передавать состав вакцины китайскому партнеру из-за рисков репутационного ущерба, в случае если местный партнер допустит ошибки при производстве препарата, сказали два источника FT. Поэтому переговоры с представителями КНР шли исключительно о первом варианте.
На запрос газеты в компании Moderna заявили: «В настоящее время мы не ведем переговоров о поставках с Китаем. Мы открыты для обсуждения с любыми странами их потребностей в поставках вакцин против COVID-19».
Moderna разрабатывала вакцину от COVID-19 (mRNA-1273) в течение 2020 года: испытания были проведены более чем на 30 тыс. добровольцев. 18 декабря 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины. Регуляторы других западных стран впоследствии также одобрили применение вакцины. Эффективность вакцины, по данным New England Journal of Medicine, составляет 94,1%. Для людей старше 65 лет — 86,4%.
В Китае на сегодняшний день применяют вакцины собственного производства компаний Sinopharm, Sinovac и Cansino Biologics. Кроме этого, немецкая BioNTech заключила сделку с Shanghai Fosun Pharmaceutical о проведении клинических испытаний и коммерциализации своей вакцины в КНР.