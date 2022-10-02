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11:01 (мск), источник: РБК

FT узнал об отказе Moderna предоставить Китаю состав вакцины

Источники газеты пояснили, что власти Китая требуют от иностранных производителей вакцин раскрыть состав или открыть производство с китайским партнером. Moderna отказалась от предложенных вариантов.

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Источник: AP 2022

Американская фармацевтическая компания Moderna отказалась предоставить Китаю состав своей вакцины от COVID-19, что привело к провалу переговоров о ее распространении на территории КНР. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника пишет The Financial Times.

По словам собеседников газеты, переговоры шли несколько месяцев с конца 2020-го по начало 2021 года.

Один из источников, близкий к Moderna, сказал, что компания отказалась от попыток получить доступ к китайскому рынку из-за требования Пекина передать технологию вакцины в качестве предварительного условия для продажи в стране.

Он также пояснил, что Пекин предлагает иностранным производителям вакцин два пути распространения в Китае: полная передача технологии вакцины лекарственному регулятору или создание производства в Китае с местным партнером, сохраняя при этом контроль над базовой технологией.

Руководство Moderna не хотело передавать состав вакцины китайскому партнеру из-за рисков репутационного ущерба, в случае если местный партнер допустит ошибки при производстве препарата, сказали два источника FT. Поэтому переговоры с представителями КНР шли исключительно о первом варианте.

На запрос газеты в компании Moderna заявили: «В настоящее время мы не ведем переговоров о поставках с Китаем. Мы открыты для обсуждения с любыми странами их потребностей в поставках вакцин против COVID-19».

Moderna разрабатывала вакцину от COVID-19 (mRNA-1273) в течение 2020 года: испытания были проведены более чем на 30 тыс. добровольцев. 18 декабря 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины. Регуляторы других западных стран впоследствии также одобрили применение вакцины. Эффективность вакцины, по данным New England Journal of Medicine, составляет 94,1%. Для людей старше 65 лет — 86,4%.

В Китае на сегодняшний день применяют вакцины собственного производства компаний Sinopharm, Sinovac и Cansino Biologics. Кроме этого, немецкая BioNTech заключила сделку с Shanghai Fosun Pharmaceutical о проведении клинических испытаний и коммерциализации своей вакцины в КНР.

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