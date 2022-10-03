Собчак сочла возможное дело за фейки о власти попыткой мести

«Пока у меня статус свидетеля. Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — сказала Собчак.
По ее словам, на допросе по делу о клевете из-за интервью Манского ей задавали «странные вопросы».
«Например: “Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?” Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры», — рассказала Собчак.
О том, что полиция просит завести дело против Собчак за фейки о власти, ранее сообщил источник ТАСС. Просьба полиции связана с уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), заведенном после интервью Манского. После выхода интервью Михалков написал заявление на режиссера и обвинил его в клевете. МВД объявило режиссера-документалиста, который живет в Риге, в розыск.
Собчак допросили по этому делу в качестве свидетеля. По словам источника ТАСС, когда у журналистки спросили, «кто разместил и создал ложную информацию», она ответила, что сама готова ответить за публикацию интервью, поскольку у ресурса, на котором оно вышло, нет администратора, а у материала — редакторов или режиссеров.