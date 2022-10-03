17:03 (мск), источник: ТАСС Наука
Установлен предельный срок безопасного пребывания космонавтов на околоземной орбите
Они не могут находиться там более четырех лет.
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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Космонавт может находиться на околоземной орбите суммарно не более четырех лет в соответствии с нормативами радиационной безопасности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Как пояснил заведующий отделом «Радиационная безопасность при космических полетах» ИМБП Вячеслав Шуршаков, предельная пожизненная доза радиации — 1000 миллизиверт (мЗв). «Поэтому на околоземных орбитах человек может летать суммарно четыре года», — отмечается в сообщении института.
На данный момент обладателем абсолютного мирового рекорда по продолжительности пребывания человека в космосе является российский космонавт Геннадий Падалка (878 суток).
Также определено, что вклад солнечных протонных событий в общую дозу облучения ни в одной из 66 экспедиций не превысил 1%. «Только в пяти экспедициях он был больше 0,5%. А вот вклад галактических космических лучей в общей дозе не опускался ниже 60%. Остальной вклад вносят радиационные пояса Земли», — подчеркнули в ИМБП.
Специалисты ИМБП РАН оценили дозу радиационного облучения, которому подвергаются космонавты на Международной космической станции, совместно с НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ. Для этого были рассмотрены данные, полученные за 20 лет — с 2001 по 2021 годы. «Измерения проводились с помощью специального торсового фантома манекена тела человека, а также личных дозиметров. Согласно профессиональным требованиям, предельная доза для месячного космического полета равняется 150 миллизиверт, для годовой экспедиции 300 миллизиверт. Результаты исследований показали, что ни в одном случае космического полета за два десятка лет не были превышены установленные нормативы обеспечения радиационной безопасности», — говорится в сообщении ИМБП.