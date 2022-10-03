17:17 (мск), источник: Вокруг Света
Восстановлен облик жившей 31 тысячу лет назад неолитической женщины
Череп одного из старейших Homo sapiens оказался женским, а не мужским, как считалось раньше.
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Международная команда исследователей под руководством Администрации пещер Чехии исправила вековую ошибку ученых. Они разработали новую многостороннюю технологию и получили поразительную реконструкцию лица человека по черепу позднего палеолита.
Его нашли в пещере Младеч в конце XIX века и все это время считали мужским. Однако современные технологии показали экспертам портрет юной девушки. Теперь мы тоже можем увидеть, как выглядела женщина, жившая 31 тысячу лет назад на территории сегодняшней Чехии.
Череп, именуемый археологами Младеч-1, нашли в 1881 году в погребении периода ориньяка (поздний палеолит). Кости головы сохранились не полностью, отсутствовала нижняя челюсть. Тогда ученые классифицировали останки как мужские.
В 1930-х годах были проведены две судебно-медицинские реконструкции лица, которые тоже подтвердили этот вывод. Документации с тех экспертиз не сохранилось, поэтому понять, какие методы применяли, уже затруднительно. Однако спустя 140 лет новые способы исследования показали, что ученые ошиблись в определении пола одного из старейших Homo sapiens, найденных в Европе.
Команда использовала пошаговый подход: ученые получили и оцифровали сканы черепа в различных проекциях методом фотограмметрии, реконструировали недостающие части челюсти, наложили мягкие ткани и кожу. Для этого взяли статистические данные и компьютерные томографии живых людей.
«Мы использовали средние статистические данные и проекции из 200 КТ-снимков современных людей и скелетов из археологических раскопок, принадлежащих различным группам населения, включая европейцев, африканцев и азиатов».
Когда череп был полностью реконструирован, он уже имел некоторые ограничения, например, расположение глазных яблок. Программа подобрала детали внешности из множества вариантов лиц современного человека. В итоге получилась такая проекция.
Согласно выводам авторов, черты лица указывают на девушку в возрасте около 17 лет. Ошибка ученых в 30-е годы возникла из-за особенностей черепа: в зависимости от точки зрения «он может выглядеть как более хрупкий молодой мужчина или более крепкая молодая женщина», говорится в современном исследовании.
Исследователи создали два варианта примерных портрета девушки: один более строгий, в оттенках серого, без волос и с закрытыми глазами — для специалистов; другой — для широкой аудитории, он позволяет немного пофантазировать, добавив цвет глаз и прическу.
Ева Белецкая