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18:50 (мск), источник: RTVi

В Великобритании опубликовали два неизвестных фото The Beatles. Снимки были сделаны на клубном концерте в 1961 году

В Великобритании нашли две ранее неизвестные фотографии группы The Beatles, сделанные в 1961 году, незадолго до того, как к музыкантам пришла известность.

Об этом CNN рассказал Пол Вейн, директор британской компании Tracks, которая специализируется на продаже памятных предметов, связанных с музыкальной индустрией.

Снимки были сделаны в ливерпульском клубе Cavern Club, на них запечатлены Пол Маккартни, Джон Леннон и Джордж Харрисон. Им на тот момент было по 18−20 лет. На одной из фотографий смутно виден также Пит Бест, первый барабанщик The Beatles.

Фотографии были сделаны поклонником группы, который хранил их все эти годы. По словам Вейна, этот человек живет в пригороде Ливерпуля и предпочитает, чтобы его имя не было обнародовано. Директор Tracks отметил, что в начале 60-х фотоаппараты были у немногих. «Вот почему так мало снимков Beatles в Cavern. Их очень, очень, очень мало», — подчеркнул Вейн.

Две неизвестные ранее фотографии публикуются к 60-летней годовщине первого сингла группы «Love Me Do», который вышел в октябре 1962 года.

Историк Марк Льюисон отмечает, что фотографии сделаны за несколько месяцев до того, как участники The Beatles обзавелись своими знаменитыми стрижками и встретили продюсера Брайана Эпштейна, который и помог им достичь коммерческого успеха.

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