Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — отметил Маск.
Так, бизнесмен перечислил четыре пункта для «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое мнение по поводу этого проекта. К настоящему моменту его поддержали 58,7 процента участников опроса, против высказались 41,3 процента.
План Маска предполагает проведение повторного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», предоставление полуострову гарантий водоснабжения и закрепление за Украиной нейтрального статуса.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.