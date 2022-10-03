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3 октября, источник: © РИА Новости

Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск представил свое видение урегулирования конфликта на Украине с проведением повторных референдумов в Донбассе под наблюдением ООН. Об этом он написал в Twitter.

Источник: AP 2022

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — отметил Маск.

Так, бизнесмен перечислил четыре пункта для «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое мнение по поводу этого проекта. К настоящему моменту его поддержали 58,7 процента участников опроса, против высказались 41,3 процента.

План Маска предполагает проведение повторного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», предоставление полуострову гарантий водоснабжения и закрепление за Украиной нейтрального статуса.

Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.

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