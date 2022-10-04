В России упростили изготовление нанопленок из соединений металлов

Магнетронное распыление — один из самых популярных методов производства тонкопленочных изделий из металлов и их соединений, рассказали ученые. Он позволяет получать покрытия толщиной от 10 нанометров до единиц микронов за счет бомбардировки металлической мишени ионами плазмы.
При создании оксидов и ряда других соединений по этой технологии, по словам ученых, часто возникает проблема: атомы неметаллов создают на поверхности металлической мишени слой оксида или нитрида, снижающий эффективность процесса обработки.
Команда специалистов Томского политехнического университета разработала новый подход к технологии магнетронного распыления, по их словам, позволяющий увеличить качество получаемых покрытий, а также упростить и ускорить процесс обработки.
«Мы решили проблему формирования нежелательной кислородной пленки на поверхности металлический мишени путем добавления этапа обработки изделия высокочастотной индуктивно-связанной плазмой. Мы показали возможность высокоскоростного получения пленок оксида меди с требуемым элементным составом», — сообщил доцент Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Дмитрий Сиделев.
«Мы изучили влияние высокочастотной индуктивно-связанной плазмы на различные режимы распыления с помощью оптической эмиссионной спектроскопии и анализа петель гистерезиса. Также мы предложили разные режимы обработки для получения покрытий с нужным фазовым и элементным составом», — отметил Сиделев.
Оксид меди, как объяснили ученые, послужил для исследования модельным материалом, но сама предложенная технология подходит также для работы с другими соединениями металлов.
Работы проводятся в рамках гранта Российского научного фонда № 22−29−01173. В дальнейшем научный коллектив намерен разработать на основе новой методики способы высокоскоростного осаждения пленок из сложных оксидов.
VIII Международный конгресс «Потоки энергии и радиационные эффекты» (EFRE-2022) проходит в Томске с 2 по 8 октября при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». Участие в нем принимают более 500 исследователей из 17 стран.