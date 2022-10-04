Канье Уэст в кофте с фразой «Жизнь белых имеет значение» возмутил чернокожих

Знаменитость представил новую коллекцию одежды собственного YZY SZN 9 на показе, который проходил в рамках Недели моды в Париже. Модельер предстал перед гостями в кофте черного цвета, на которую белыми буквами была нанесена фраза White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение»).
Появление Уэста вызвало неоднозначную реакцию общественности, которая заподозрила музыканта в приверженности к одноименному движению, ставящему целью защиту прав белого населения. Отмечается, что указанная организация получила название White Lives Matter по аналогии с названием группы Black Lives Matter, созданной для защиты чернокожих.
«Как можно надевать такую неуважительную футболку после всего, что пережили чернокожие? Ему плевать на то, как мы пострадали от рук белых людей», — возмутился юзер Boosie BadAzz. «Канье Уэст, заставляющий чернокожих моделей носить футболки с надписью “Белые жизни имеют значение”, еще раз доказал, что он придерживается идеологии превосходства белых. Отвратительно», — подчеркнула @Blu_Alexia_. «Канье просто плевать на темнокожих», — высказался пользователь Bishop Talbert Swan.
Уэст никак не прокомментировал причины выбора одежды с подобным высказыванием. При этом известно, что
первоначально слоган White Lives Matter появился среди сторонников превосходства белых, включая радикальную организацию «Ку-клукс-клан» (ККК).
В сентябре сообщалось, что Уэст открыл частную христианскую школу. Стоимость обучения в школе артиста «Академия “Донда”», названной в честь его матери, будет составлять 15 тысяч долларов (829 тысяч рублей) в год, однако на сайте учреждения заявлено, что «заявку могут подать все, независимо от финансового положения».