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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла закон об экспериментальной продаже рецептурных лекарств в интернете

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону об обращении лекарств, согласно которому рецептурные препараты допускаются к онлайн-продаже. Эксперимент будет проходить на протяжении трех лет с марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

Источник: РИА "Новости"

В пояснительных материалах отмечается, что действие закона не распространяется на препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже +15°C, содержание спирта в которых превышает 25%, а также лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

Законопроект предусматривает, что при дистанционной покупке лекарств личность пациента будет проверяться на соответствие данным, которые указаны в рецепте.

Провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств на территории России поручил президент страны Владимир Путин. Ранее Минэкономики разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым рецептурные лекарства можно будет продавать онлайн. В апреле 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции в России разрешили дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Милена Костерева

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