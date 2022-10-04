Госдума приняла закон об экспериментальной продаже рецептурных лекарств в интернете

В пояснительных материалах отмечается, что действие закона не распространяется на препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже +15°C, содержание спирта в которых превышает 25%, а также лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.
Провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств на территории России поручил президент страны Владимир Путин. Ранее Минэкономики разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым рецептурные лекарства можно будет продавать онлайн. В апреле 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции в России разрешили дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.