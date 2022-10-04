Ученые узнали, что птицы сочиняют музыку так же, как люди

Выявить эту взаимосвязь помогли пестрые мясники (не обращайте внимание на название, они реально милые) — порядок элементов в песнях этих сладкоголосых прелестниц тесно связан с ритмом.
Специалисты записали и проанализировали песни трех австралийских птичек, каждая из которых имеет уникальный репертуар и проживает в разных географических точках. Исследование предполагает, что мясники могут обрабатывать синтаксис и ритм в своих «произведениях» аналогично людям. То есть в композициях пернатых прослеживается четкая структура, которую можно изучать с помощью музыкальной теории.
Она также отметила, что раньше в исследованиях пения птиц больше изучали синтаксис внутри композиции или то, как упорядочены элементы песни. А вот ритм этих бэнгеров не рассматривали.
«Мы знаем, что если вы регулярно даете детям с коммуникационными нарушениями музыкальный ритм, то их грамматические навыки улучшаются. Насколько нам известно, редко кто задумывался о том, как синтаксис и ритм могут быть связаны в пении птиц», — отмечает Тейлор.
Исследование поможет лучше разобраться в музыкальных способностях всех животных в целом. Ну и наших собственных, конечно же.