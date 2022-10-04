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15:31 (мск), источник: Звук

Ученые узнали, что птицы сочиняют музыку так же, как люди

Специалистка из Сиднейской консерватории доктор Холлис Тейлор и ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили сходство между тем, как певчие птицы и люди сочиняют музыку, сообщает Science Daily.

Источник: Pixabay/CC0

Выявить эту взаимосвязь помогли пестрые мясники (не обращайте внимание на название, они реально милые) — порядок элементов в песнях этих сладкоголосых прелестниц тесно связан с ритмом.

Специалисты записали и проанализировали песни трех австралийских птичек, каждая из которых имеет уникальный репертуар и проживает в разных географических точках. Исследование предполагает, что мясники могут обрабатывать синтаксис и ритм в своих «произведениях» аналогично людям. То есть в композициях пернатых прослеживается четкая структура, которую можно изучать с помощью музыкальной теории.

Каждая птица поет по-разному, и фразы меняются ежегодно. Песни комбинаторны, словно нанизанные бусинки. Эти птицы — композиторы-минималисты, которые живут на планете около 13 миллионов лет.

Холлис Тейлор
научная сотрудница Сиднейской консерватории, доктор, музыкант

Она также отметила, что раньше в исследованиях пения птиц больше изучали синтаксис внутри композиции или то, как упорядочены элементы песни. А вот ритм этих бэнгеров не рассматривали.

«Мы знаем, что если вы регулярно даете детям с коммуникационными нарушениями музыкальный ритм, то их грамматические навыки улучшаются. Насколько нам известно, редко кто задумывался о том, как синтаксис и ритм могут быть связаны в пении птиц», — отмечает Тейлор.

Исследование поможет лучше разобраться в музыкальных способностях всех животных в целом. Ну и наших собственных, конечно же.

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