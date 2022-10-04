16:49 (мск), источник: Вокруг Света
Шведские ученые назвали способ быстро погрузиться в сон
Ученые выявили неожиданный эффект, который поможет быстрее погружаться в сон.
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Биологи и медики из Университета Упсалы (Швеция) выяснили, действительно ли тяжелое одеяло помогает заснуть, и если да, то как это работает. Многочисленные наблюдения показывали, что существует такой эффект, однако никаких научных обоснований ранее не было.
Мелатонин — основной гормон эпифиза (эндокринной железы мозга), который отвечает за регуляцию циркадных ритмов у всех живых организмов. Уровень гормона растет в ответ на темноту, и, повышаясь, способствует засыпанию. Именно поэтому ученые рекомендуют для здорового сна обеспечить в помещении темноту.
На примере детей не только ученые, но и любые родители, знают: зачастую младенец быстро и спокойно засыпает только под тяжестью маминой руки. Но стоит убрать ладошку, как малыш может начать плакать, из-за этого мамы прибегают к различным уловкам. Предыдущие исследования наблюдали подобный эффект и у здоровых взрослых людей — утяжеленное одеяло условно успокаивало и даже помогало бороться с бессонницей и тревожными состояниями.
Команда из Упсалы нашла подтверждение в химических реакциях организма. Для этого они провели эксперимент с участием 26 молодых мужчин и женщин. Они засыпали под разными одеялами — легкими и утяжеленными, которые составляли 12% от массы тела человека.
При этом у них брали анализ слюны перед сном для измерения показателей, способствующих сну и снижению стресса: мелатонина, окситоцина, кортизола, активности симпатической нервной системы.
«Использование утяжеленного одеяла увеличило концентрацию мелатонина в слюне примерно на 30 процентов. Однако никаких различий в окситоцине, кортизоле и активности симпатической нервной системы не наблюдалось».
По выводам авторов, механизм действия тяжелых одеял заключается в том, что они обеспечивают некоторые терапевтические преимущества, повышая уровень мелатонина — так же, как это делает темнота. Благодаря этому улучшается засыпание.
Ученые планируют подтвердить свои результаты в исследовании с большей выборкой участников, а также посмотреть, сохраняется ли «эффект одеяла» в течение долгого времени.