17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что альтруизм приводит к счастью
И даже есть три фактора, которые принесут больший положительный эффект.
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Социолог Мина Андиаппан, доцент кафедры менеджмента и организаций Университета Торонто, вместе со своими коллегами изучила способы, с помощью которых люди могли бы улучшить свое самочувствие и уменьшить чувство тревоги и депрессии, возникшие во время пандемии.
В своем интервью для The Conversation она рассказала, что ученые сравнили две группы людей. Участники первой баловали себя и тратили ресурсы на достижение собственного счастья (красили ногти, смотрели любимые фильмы
Однако психическое здоровье тех, кто оказывал акты доброты в отношении других людей, заметно улучшилось. Также у участников второй группы уменьшился уровень тревоги и депрессии.
Авторы говорят о том, что их исследование подтверждает результат предыдущих работ коллег: когда люди тратят свою энергию на других, их собственные проблемы кажутся менее насущными.
Также положительную динамику ментального здоровья обеспечивают и новые прочные социальные связи.
На данном этапе команда проводит дополнительное исследование в попытке узнать, оказывают ли какие-то конкретные альтруистические действия больший эффект. Пока что удалось выяснить, что регулярное повторение «добрых дел» приводит к положительным результатам. Однако есть три определяющих фактора, которые приносят больше счастья.
Во-первых, нестандартный и нетипичный для вас акт доброты принесет больше удовольствия. Во-вторых, важно совершать разные поступки, чтобы расширять «область» своего позитивного воздействия. В-третьих, уровень счастья повышается, если ваши старания замечают. При этом попытки увеличить свое психическое здоровье необязательно должны быть сложными, трудоемкими или дорогостоящими. Ученые советуют начать с простого, например, сделать кому-нибудь комплимент.
Недавно британские ученые нашли область мозга, отвечающую за альтруизм.
Олеся Маевская