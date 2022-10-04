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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что альтруизм приводит к счастью

И даже есть три фактора, которые принесут больший положительный эффект.

Источник: СС0/JacksonDavid

Социолог Мина Андиаппан, доцент кафедры менеджмента и организаций Университета Торонто, вместе со своими коллегами изучила способы, с помощью которых люди могли бы улучшить свое самочувствие и уменьшить чувство тревоги и депрессии, возникшие во время пандемии.

В своем интервью для The Conversation она рассказала, что ученые сравнили две группы людей. Участники первой баловали себя и тратили ресурсы на достижение собственного счастья (красили ногти, смотрели любимые фильмы и т. д.). Вторая же группа заботилась о других (открывала двери незнакомцам, жертвовала вещи на благотворительность и т.д.). В обоих случаях люди ежедневно совершали простые, не требующие больших затрат действия. В ходе исследования ученые обнаружили, что жизнь участников, которые не делали что-то сверх своих обычных действий, не менялась.

Однако психическое здоровье тех, кто оказывал акты доброты в отношении других людей, заметно улучшилось. Также у участников второй группы уменьшился уровень тревоги и депрессии.

Авторы говорят о том, что их исследование подтверждает результат предыдущих работ коллег: когда люди тратят свою энергию на других, их собственные проблемы кажутся менее насущными.

Также положительную динамику ментального здоровья обеспечивают и новые прочные социальные связи.

На данном этапе команда проводит дополнительное исследование в попытке узнать, оказывают ли какие-то конкретные альтруистические действия больший эффект. Пока что удалось выяснить, что регулярное повторение «добрых дел» приводит к положительным результатам. Однако есть три определяющих фактора, которые приносят больше счастья.

Во-первых, нестандартный и нетипичный для вас акт доброты принесет больше удовольствия. Во-вторых, важно совершать разные поступки, чтобы расширять «область» своего позитивного воздействия. В-третьих, уровень счастья повышается, если ваши старания замечают. При этом попытки увеличить свое психическое здоровье необязательно должны быть сложными, трудоемкими или дорогостоящими. Ученые советуют начать с простого, например, сделать кому-нибудь комплимент.

Недавно британские ученые нашли область мозга, отвечающую за альтруизм.

Олеся Маевская

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