10:26 (мск), источник: ТАСС
Умер последний носитель алеутского языка в России
Алеутский язык — один из эскимосско-алеутских языков, на нем разговаривали коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 5 октября. Последний в России носитель алеутского языка, на котором разговаривали креолы северной части Тихого океана, — Геннадий Яковлев умер на Камчатке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.
«Ушел из жизни Геннадий Михайлович Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — говорится в сообщении.
Алеутский язык — один из эскимосско-алеутских языков, на нем разговаривали коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. В 2010 году в России жили 45 носителей языка, еще около 150 — в штате Аляска в США. В селе Никольское, на острове Беринга — самом крупном из Командорских островов — алеутскому языку учат в школе, местные жители используют в русской речи отдельные алеутские слова.