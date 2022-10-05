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16:33 (мск), источник: ТАСС Наука

У берегов Антарктики обнаружили древнюю ископаемую ДНК

Ее возраст — 1 млн лет.

Источник: Linda Armbrecht et al.

ТАСС, 5 октября. Австралийские и немецкие исследователи обнаружили в отложениях на дне моря Скоша у берегов Антарктики фрагменты древней ископаемой ДНК, которая была погребена в морском грунте около миллиона лет назад. Работа опубликована в журнале Nature. О результатах сообщила в среду пресс-служба Боннского университета.

«Наша находка представляет собой пока самую древнюю ископаемую ДНК, которая была извлечена из подводных отложений грунта. Среди ее обрывков присутствуют и сегменты генома диатомовых водорослей, играющих важную роль в цепях питания в морских экосистемах», — заявила научный сотрудник университета Тасмании (Австралия) Линда Армбрехт, чьи слова приводит пресс-служба Боннского университета.

В последние два десятилетия палеогенетики пытаются восстановить геномы вымерших животных и предков человека. За это время им удалось восстановить и расшифровать полный геном неандертальцев, значимую часть ДНК «денисовцев» и древних лошадей, а также других представителей ледниковой мегафауны.

Долгое время ученые считали, что ДНК не сохраняется в костях и зубах живых существ, населявших Землю более 100−200 тыс. лет назад, однако совершенствование технологий очистки и реконструкции древней ДНК указало на то, что это представление было ошибочным. В частности, еще в 2013 году датским палеогенетикам удалось получить геномы пещерного медведя и лошади, которые жили на севере Европы и Аляски 300 тыс. — 1 млн лет назад.

Рекордно древняя ископаемая ДНК

Ученые обнаружили столь же древнюю ископаемую ДНК в образцах грунта, формировавшегося у берегов Антарктиды на протяжении последнего миллиона лет. Авторы проанализировали образцы подводной почвы, которые были собраны в море Скоша у западных берегов Антарктиды, наиболее уязвимых для глобального потепления.

Пробы удалось получить в ходе одной из экспедиций Международной океанографической программы IODP, чьи участники изучали побережье полуострова Антарктический и соседних с ним регионов Западной Антарктики в 2019 году. После сбора образцов ученые попытались обнаружить в них следы органической материи, в том числе и возможные обрывки ДНК.

В почве со дна моря Скоша сохранились не только относительно современные фрагменты геномов различных многоклеточных и одноклеточных обитателей заполярных вод, но и очень древняя ископаемая ДНК возрастом в 500 тыс. — 1 млн лет. В их число вошли фрагменты, принадлежащие членистоногим, радиоляриям, различным вариациям простейших, а также позвоночных животных.

В дополнение к этому, ученые обнаружили большое число древних обрывков генома диатомовых водорослей. Это позволило им раскрыть историю колебания климата в Западной Антарктике в последний миллион лет, в том числе обнаружить эпизод резкого потепления климата 14,5 тыс. лет назад, совпадающий по времени с отступлением ледников в северном полушарии Земли. Дальнейшее изучение этих обрывков ДНК, как надеются Армбрехт и ее коллеги, принесет массу других интересных открытий.

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