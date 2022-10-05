15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Охотничьи повадки косаток попали на видео
В первую очередь хищники дезориентируют жертву и лишают ее возможности держаться на воде.
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Причина снижения популяции белых акул у берегов Южной Африки долгое время оставалась для ученых загадкой. Однако недавно опубликованное видео и исследование в журнале Ecology показывают, что виной всему косатки.
«Такое поведение хищников никогда не было зафиксировано в таких подробностях», — уточнил один из соавторов работы, морской ученый Элисон Таунер из Университета Родса в Южной Африке.
На видео была зафиксирована охота двух косаток на белую акулу. Хищники окружили ее, быстрым движением перевернули жертву на бок и откусили ей грудной плавник, после чего утащили на глубину и съели.
Ученым удалось идентифицировать косаток — первой оказался Starboard («Правый борт»), самец со сломанным спинным плавником, который ранее охотился на акул у пляжей Южной Африки. Однако охотник впервые был замечен вживую и запечатлен на видео. Вторым хищником оказался Port («Порт»). Ученые предполагают, что эти две косатки охотятся вместе — так намного проще обезопасить себя и расправиться с жертвой. Известно, что эти млекопитающие довольно редко охотятся на белых акул, но в тот же день Правый борт и Порт охотились по крайней мере еще на двух белых акул.
Охотники всегда используют одну и ту же тактику: кусают жертву в области печени, что лишает ее возможности держаться на плаву и контролировать свое тело в воде. Исследователи опасаются, что столь кровожадное поведение косаток может серьезно повлиять на популяцию местных акул.
Недавно ученые узнали, что мегалодон мог съесть пятиметровых рыб за три укуса. Добыча побольше, к примеру, восьмиметровая косатка, была бы поглощена за пять укусов.
Олеся Маевская