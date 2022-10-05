16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: слюна червей эффективно разлагает пластиковый мусор
Дальнейшие эксперименты помогут создать раствор, который уничтожит загрязнение за несколько дней или даже часов.
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Группа ученых из Испании и Италии опубликовала работу в журнале Nature, в которой описан новый способ утилизации. Исследования показали, что ферменты в слюне восковых червей могут разлагать одну из самых распространенных форм пластиковых отходов. Ежегодно люди производят около 400 миллионов метрических тонн такого мусора, треть из которого приходится на полиэтилен. Для его уничтожения требуется сильный нагрев и несколько месяцев.
Оказалось, что слюна большой восковой моли (Galleria mellonella) способна за часы уничтожить материал. Исследователь Федерика Бертоккини, которая увлекается пчеловодством, взяла пустые соты, расположила на них червей и закрыла в полиэтиленовый пакет. Некоторое время спустя он был в дырках и прорезях. Исследования показали, что из-за ферментов материал окислился.
Также Бертоккини и ее коллеги проанализировали белки в слюне восковых червей и выявили «ингредиенты», которые способны расщеплять полиэтилен на небольшие полимеры всего за несколько часов при комнатной температуре. Исследователи подчеркнули, что им требуется больше времени, но уже сейчас можно говорить о ряде возможных применений слюны.
Мы представляем сценарий, в котором ферменты вошли в состав водного раствора. Литры этого вещества выливаются на груды собранного пластика и уничтожают его за кратчайшие сроки. Также этот раствор поможет справиться с загрязнениями в удаленных от мегаполисов городах, где нет мусороперерабатывающих заводов.
Недавно ученые из Америки выяснили, что выброшенный в море пластик может стать новым источником антибиотиков. Чем больше пластика — тем больше новых полезных бактерий.
Олеся Маевская