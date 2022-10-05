17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уничтоживший динозавров астероид привел к цунами высотой в 4,5 км
Оно, в свою очередь, прошло по всему земному шару.
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Новое исследование международной группы ученых из Франции, США и Новой Зеландии показало, что астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, также вызвал гигантское цунами, волнами высотой в 4,5 километров в Мексиканском заливе. Его воды прошли полмира. Такой вывод был сделан, исходя из анализа земной коры из более чем 100 мест по всему миру и цифровой модели падения иноземного тела.
«Это цунами было достаточно сильным, чтобы потревожить и разрушить отложения в океанских бассейнах половины земного шара», — сказала ведущий автор исследования Молли Рэндж. Ее команда смоделировала астероид диаметром 14 километров, который двигался на Землю со скоростью 43 500 километров в час, что в 35 раз превышает скорость звука. После падения астероида было уничтожено около 75% всех видов растений и животных.
Чтобы лучше смоделировать цунами, Рейндж и ее коллеги проанализировали 120 морских отложений, оставшихся непосредственно перед концом мелового периода. Исследователи обнаружили, что сила первоначального удара была в 30 000 раз мощнее, чем энергия, высвобожденная землетрясением в Индийском океане в декабре 2004 года, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3.
Когда астероид столкнулся с Землей, он образовал кратер шириной 100 км и поднял в атмосферу плотное облако пыли и сажи. Всего через 2,5 минуты после удара завеса вытолкнула воду из берегов, на короткое время образовав цунами высотой 4,5 км. На 10-й минуте после столкновения волны высотой 1,5 километра на расстоянии около 220 км от места удара прокатилась по заливу во всех направлениях.
Через час цунами устремилось в Северную Атлантику. Через четыре часа после удара цунами прошло через Центральноамериканский морской путь — проход, который в то время отделял Северную и Южную Америку — в Тихий океан. Через день после столкновения с астероидом волны прошли большую часть Тихого и Атлантического океанов, вошли в Индийский океан с обеих сторон, а через 48 часов коснулись большей части береговых линий земного шара.
Другие регионы, включая Южную Атлантику, северную часть Тихого океана, Индийский океан и то, что сейчас является Средиземным морем, в значительной степени избежали разрушительных последствий. Моделирование показало, что скорость воды в этих районах была меньше порогового значения 0,6 километров в час. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances.
Также группа ученых обнаружила континентальные отложения — отложения, которые образуются на суше и во внутриматериковых водоемах. Они появились в результате столкновения волн на северных и южных островах восточной Новой Зеландии, на расстоянии более 12 000 километров от кратера Чикшулуб. Изначально ученые думали, что они возникли в результате местной тектонической активности, но возраст и расположение могут быть связаны именно с последствиями столкновения с астероидом.
Недавно ученые нашли второй кратер от астероидов, уничтоживших динозавров. Он расположен на юго-западе Гвинейской террасы у берегов Западной Африки.
Олеся Маевская