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5 октября, источник: © РИА Новости

Кадыров вошел в Книгу рекордов России

ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — сказал Коненко, вручив документ главе Чечни.

Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире — с результатом в 68 санкций.

За особый вклад в базу мировых рекордов главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.

«Я сегодня горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет», — заявил во время церемонии глава Чечни.

Кадыров завершил выступление традиционным лозунгом «Ахмат — сила!».

Глава Чеченской Республики находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского. Он также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. После введения ограничительных мер против него со стороны Новой Зеландии Кадыров предложил создать Международный день санкций, «чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США».

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