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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту стартовал к МКС

Ракета Falcon 9 с американским космическим кораблем Crew Dragon и экипажем Crew 5, в который входит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, стартовала к МКС. Запуск состоялся в Космическом центре им. Кеннеди NASA во Флориде.

Источник: РИА "Новости"

Корабль поднялся в воздух в 12:00 по местному времени (19:00 мск), сообщает CNBC. Полет до МКС займет около 29 часов, стыковка со станцией должна пройти в автоматическом режиме 6 октября в 16:57 по времени восточного побережья США (23:57 мск).

Спустя почти три минуты после запуска отделилась первая ступень ракеты-носителя, включился двигатель второй ступени. Примерно через 9,5 минут после старта первая многоразовая ступень Falcon 9 опустилась на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instruction в Атлантическом океане.

На борту Crew Dragon, помимо Анны Кикиной, находятся астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Они будут работать на МКС 145 дней.

Анна Кикина — первый российский космонавт, отправившийся в полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX. С сентября 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».

Пуск Falcon 9 в рамках договоренности «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах был запланирован на 3 октября. Его перенесли на 4-е число из-за урагана «Иэн». «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в середине июля. Согласно ему, на борту МКС должны присутствовать как минимум один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA в случае нештатной ситуации. Документ предполагает выполнение трех полетов российских космонавтов на американском Crew Dragon.

Дарья Эрозбек

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