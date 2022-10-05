Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту стартовал к МКС

Корабль поднялся в воздух в 12:00 по местному времени (19:00 мск), сообщает CNBC. Полет до МКС займет около 29 часов, стыковка со станцией должна пройти в автоматическом режиме 6 октября в 16:57 по времени восточного побережья США (23:57 мск).
Спустя почти три минуты после запуска отделилась первая ступень ракеты-носителя, включился двигатель второй ступени. Примерно через 9,5 минут после старта первая многоразовая ступень Falcon 9 опустилась на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instruction в Атлантическом океане.
На борту Crew Dragon, помимо Анны Кикиной, находятся астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Они будут работать на МКС 145 дней.
Анна Кикина — первый российский космонавт, отправившийся в полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX. С сентября 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».
Пуск Falcon 9 в рамках договоренности «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах был запланирован на 3 октября. Его перенесли на 4-е число из-за урагана «Иэн». «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в середине июля. Согласно ему, на борту МКС должны присутствовать как минимум один космонавт «Роскосмоса» и один астронавт NASA в случае нештатной ситуации. Документ предполагает выполнение трех полетов российских космонавтов на американском Crew Dragon.