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10:55 (мск), источник: Газета.Ру

Зоологи сняли на видео, как волки едят чернику с куста

Автоматические камеры зафиксировали, как волки поедают чернику. Об этом сообщает издание N+1.

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Обыкновенные волки считаются охотниками на диких зверей. Тем не менее, строение их рта и пищеварительного тракта позволяет им быть практически всеядными и питаться растительной пищей. Особенно распространено питание лесными ягодами, которые отличаются хорошей урожайностью и доступностью для низкорослых животных вроде волков.

Камеры, установленные в лесу на севере Миннесоты, несколько раз запечатлели, как животные из стаи Парадайз, помеченные GPS-трекерами или ушными бирками, объедают чернику с низкорослых растений. В общей сложности за поеданием ягод были замечены три взрослых особи из четырех, а также один детеныш. На одной из записей волчица и ее детеныш вместе поедают чернику. Такое поведение фиксируется на камеру впервые.

По результатам анализа видео специалисты утверждают, что волки посвящают сбору черники много времени. Из этого следует, что ягоды и другая растительная пища может играть серьезную роль в их рационе.

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