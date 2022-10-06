07:52 (мск), источник: ТАСС
Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета
По словам режиссера, он уже сообщил об этом решении коллегам по организации.
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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом режиссер сообщил ТАСС в четверг.
«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение, — отметил Учитель. — Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета». По словам режиссера, он уже сообщил об этом коллегам по организации.
Ранее на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение, что «президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии “Оскар” Американской киноакадемии». Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщал ТАСС, что не согласен с этим и выходит из комитета. Вслед за Чухраем комитет покинули Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.
Алексей Учитель призывал к немедленной встрече участников этой организации и президиума Киноакадемии. По словам режиссера, с членами комитета «поступили неэтично». При этом Учитель отмечал, что РФ должна была выдвинуть отечественный фильм на «Оскар», поскольку в сложившейся ситуации надо было показать, что «российское кино существует».
Президиум Киноакадемии на запрос ТАСС не ответил.
История вопроса
На сайте Киноакадемии указано, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 2021 году этот комитет возглавил Павел Чухрай. Ранее источник ТАСС сообщал, что в длинный список фильмов, которые могли претендовать на выдвижение на «Оскар» от РФ, вошли 122 фильма.
Российский оскаровский комитет должен был осенью 2022 года выдвинуть от страны картину, которая могла бы претендовать на премию. Однако мнения кинематографистов разделились: Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар», несмотря на политическую обстановку. Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что делать это бессмысленно.
Российские картины трижды становились лауреатами в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). 95-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.