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14:12 (мск), источник: RTVi

Нобелевскую премию по литературе присудили Анни Эрно

В Стокгольме объявили имя лаурета Нобелевской премии по литературе. Им стала французская писательница Анни Эрно.

Источник: The Nobel Prize

Премию Эрно присудили за «мужество и отстраненную остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».

В 2021 году премию по литературе получил британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Его отметили за «бескомпромиссное и чувственное исследование последствий колониализма и судеб беженцев в водовороте культур и континентов». Годом ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк, награжденная «за меткую поэтическую интонацию и умение трансформировать индивидуальный опыт в универсальный».

Нобелевский комитет никогда не объявляет список возможных претендентов, но свой список формируют букмекеры. В этом году наибольшие шансы, по их оценкам, были у французского писателя Мишеля Уэльбека, а также у Салмана Рушди, на которого в августе совершили покушение.

Нобелевская неделя продолжается с 3 октября. Премию по медицине и физиологии получил шведский биолог Сванте Паабо, выдающийся исследователь геномов вымерших гоминид и эволюции человека. Нобелевскую премию по физике получили Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер за работы по квантовой механике. Лауретами премии по химии стали трое Каролин Бертоцци, Мортен Мелдаль и Барри Шарплесс, создавшие и развившие новое направление в науке — клик-химию.

Новость дополняется.

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