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14:49 (мск), источник: РБК Life

Наночастицы сажи впервые обнаружены у младенцев в утробе матери

Ученые нашли черный углерод в печени и легких плодов.

Источник: AP 2022

Исследователи из Университета Абердина и Университета Хасселта в Бельгии обнаружили, что наночастицы сажи могут проникать через плаценту и попадать в органы плода, пишет Bloomberg. Ученые обследовали 60 матерей и их детей.

Эксперты доказали, что частицы из загрязненного воздуха могут достигать младенцев в утробе матери. Исследователи проанализировали образцы тканей 36 плодов, которые были абортированы между седьмой и 20-й неделями беременности.

«Мы обнаружили, что вдыхаемые матерью углеродсодержащие частицы загрязненного воздуха могут проникать через плаценту, а затем перемещаться в органы плода», — пишут авторы в журнале Lancet Planetary Health. Доказательствами теории стало наличия частиц черного углерода или сажи в пуповинной крови, печени, легких и даже мозге абортированных плодов. Ученые связывают это с уровнем загрязнения воздуха в том месте, где женщина находилась во время беременности.

Черный углерод — основной компонент сажи, выбрасывающийся непосредственно в атмосферу как продукт неполного сгорания угля, дизельного топлива, биотоплива и биомассы.

Профессор Тим Наурот из Университета Хасселта отметил, что загрязненный воздух может привести к мертворождению, преждевременными родам, а также нарушению развития мозга плода, причем последствия сохраняются на протяжении всей жизни.

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