15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как к людям приходит вдохновение
Все дело в вовлеченности человека в задачу, которую ему необходимо решить.
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Зак Ирвинг, доцент кафедры философии Университета Вирджинии, и профессор психологии Университета Миннесоты Кейтлин Миллс в соавторстве с командой ученых нашли причину, по которой самые гениальные идеи приходят к нам в душе. Они пришли к выводу, что роль играет не столько само дело, сколько вовлеченность человека.
«Скажем, вы не можете решить какую-то проблему, — говорит Ирвинг. — Чем вы занимаетесь? Вероятно, не чем-то ужасно скучным, например, наблюдаете, как сохнет краска. Вместо этого вы можете заняться чем-то увлекательным, например, погулять, заняться садоводством или принять душ. Все эти занятия в меру увлекательны».
В 2012 году исследование Бенджамина Бэрда показало, что, выполняя «неважную» или скучную, с точки зрения мозга, задачу, нам сложно вовлечься в нее и подключить креативность. Новое исследование показало связь между прокрастинацией и творчеством. Ученые также отметили, что работа Бэрда проводилась в лабораторных условиях, что психологически мешало участникам расслабиться.
Ирвинг и Миллс вместе со своими коллегами-исследователями попросили участников исследования из Университета Нью-Гэмпшира придумать альтернативные варианты использования кирпича или скрепки. Затем исследователи разделили участников на две группы, чтобы они посмотрели разные трехминутные видеоролики, которые послужили бы вдохновением для новых творческих идей.
Одна группа смотрела «скучное» видео о том, как двое мужчин складывают белье. Второй досталось «умеренно увлекательное» видео — сцену из классического фильма 1989 года «Когда Гарри встретил Салли». «На самом деле мы хотели знать не то, какое видео помогает быть более креативным, — отметил Ирвинг. — Вопрос заключался в том, как загруженность мозга связана с творчеством во время скучных и увлекательных поручений».
После просмотра видео группы попросили вернуться к заданию. Участники отметили, что во время просмотра им приходили идеи и визуальные образы, которые помогли найти им решение. Больше всего идей пришло людям, просмотревших второй ролик.
Исходя из этого, ученые сделали вывод о том, что во время просмотра увлекательного видео наблюдалась положительная корреляция между вдохновением и творческими идеями.
Команда утверждает, что дальнейшие эксперименты помогут людям бороться с творческим застоем. Исследование опубликовано в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.
Олеся Маевская