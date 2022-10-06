17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии найдены останки самой большой птицы в мире
Ее рост достигал трех метров.
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Сотрудники Музея и художественной галереи Северной территории обнаружили в глубинке центральной Австралии останки, которые, по мнению археологов, могут принадлежать самому крупному виду птиц, населявших нашу планету — громовой птице Стиртона. Высота птицы Dromornis Stirtoni составляла три метра, а ее вес мог достигать полутонны.
По мнению исследователей, поблизости могут быть обнаружены и другие останки, что позволит провести дополнительные исследования. Уже сейчас достоверно известно, что птица существовала на Земле 8 миллионов лет назад и является одним из предков современных кур и уток, пишет Phys.org.
«Мы нашли только голени. Есть все основания надеяться, что большая часть остального скелета — если не весь скелет — может найтись при дальнейших раскопках на берегу», — отметил палеонтолог и куратор отдела наук о Земле Адам Йейтс. Кости птицы были обнаружены в богатом на окаменелости заповеднике Алкута в 190 км к северо-востоку от города Алис-Спрингс.
Недавно палеонтологи из Кембриджского университета обнаружили в Лестершире (графство в Англии) окаменелость самого древнего хищника возрастом 560 млн лет.
Олеся Маевская