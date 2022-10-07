01:26 (мск), источник: Известия
На крайний случай: нотариусы обслужат мобилизованных за 100 рублей
Кто может заверить солдатское завещание в боевых условиях.
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Боевые действия не обходятся без потерь, поэтому вопрос наследования имущества близкими в случае гибели волнует каждого солдата или офицера, отправляющегося на фронт. «Известия» выяснили у юристов, какие правовые и имущественные последствия наступают в случае гибели защитника Родины.
Право последней воли
Перед отправкой на фронт мобилизованных волнует, как будут решаться вопросы материального характера в случае их гибели, поэтому одним из неотложных мероприятий перед отправкой к месту службы часто становится поход к нотариусу.
— Если речь о мобилизованном, который еще не отправился на место службы, то за удостоверением завещания он может обратиться в любую удобную для себя нотариальную контору. Мобилизованные граждане обслуживаются вне очереди. Кроме того, они могут попасть на прием к нотариусу, в том числе в выходные дни — обратившись в одну из дежурных нотариальных контор. Сама процедура не займет много времени. Нотариус разъяснит все правовые нюансы и последствия составления завещания, подскажет в формулировках — чтобы они максимально отражали волю завещателя и не противоречили при этом закону, — пояснили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.
В некоторых регионах обратиться к нотариусу можно непосредственно в пункте сбора мобилизованных или в учебном центре.
— Если военнослужащий решил составить завещание, уже будучи в воинской части, в зоне боевых действий или в госпитале, то допускается заверение документа командиром воинской части или, к примеру, начальником госпиталя, — уточнили в ФНП.
Если же человек находится в обстоятельствах, угрожающих жизни, и не может обратиться ни к нотариусу, ни к другим уполномоченным лицам для заверения завещания, он вправе отразить свою последнюю волю на бумаге от руки в присутствии двух свидетелей.
— При этом если впоследствии у человека появилась возможность удостоверить завещание у нотариуса или другого уполномоченного лица, важно это сделать как можно быстрее. Так как уже через месяц после появления такой возможности завещание, подписанное при свидетелях, станет недействительным.
К слову, мобилизованные освобождаются от платы за услуги правового и технического характера, в том числе при обращении за завещаниями.
— Таким образом, стоимость оформления завещания составит 100 рублей вне зависимости от региона обращения мобилизованного, — добавили в нотариальной палате.
Пропал без вести
Не каждую гибель военнослужащего в зоне боевых действий удается подтвердить, часть безвозвратных потерь среди личного состава оказывается в списках без вести пропавших. В этом случае усложняются процесс наследования и другие значимые для родственников военнослужащего процедуры.
— Если солдат считается пропавшим без вести, его признают умершим в судебном порядке по истечении двух лет со дня окончания военных действий, — уточнили в ФНП. Открытие наследства происходит в момент смерти гражданина. Если же человек пропал без вести, то умершим он будет считаться после вынесения соответствующего решения судом.
Как быть с кредитом
В настоящий момент не все нюансы, касающиеся трагических ситуаций во время боевых действий, законодательно прояснены, констатируют специалисты.
— На данный момент в связи с отсутствием специальных норм, регулирующих положение кредитных и долговых обязательств военнослужащего в случае гибели или безвестного исчезновения, используются общие нормы, — пояснила представитель компании «Ялилов и партнеры», член Ассоциации юристов России Раиля Сабирова.
После того как суд признает гражданина умершим, кредитные и долговые обязательства поступают в имущественную массу наследства и передаются по наследству. Исключения составляют обязательства, которые неразрывно связаны с личностью погибшего, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1112 ГК РФ).
— Остальная часть долгов и кредитов переходит по наследству, при этом граждане не могут принять часть имущества, а от определенной части собственности отказаться, так как наследство принимается единовременно и в полном объеме, — уточняет собеседник «Известий».
Срочно регулирование
Юрист отметила, что пробелы в законах оперативно исправляются.
— На стадии принятия находится проект федерального закона N 199777−8 «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» — в третьем чтении Госдумы, — говорит юрист Сабирова.
Согласно проекту, в случае гибели военнослужащего, если он погиб при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы, его обязательства по кредитному договору прекращаются.
— Причинная связь между увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, приведшим к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом I группы, и выполнением им задач в ходе проведения СВО устанавливается военно-врачебными комиссиями или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, — объясняет юрист.
В случае наступления обстоятельств, указанных ранее, обязательства членов семьи военнослужащего в отношении заключенных ими кредитных договоров прекращаются.
— Следовательно, долги и кредиты подлежат списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Норма будет распространяться на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.
В круг членов семьи военнослужащего, по общему правилу, входят проживающие совместно с ним супруга (супруг), дети, родители, нетрудоспособные иждивенцы. Также членами семьи военнослужащего могут быть признаны и другие родственники как в судебном, так и во внесудебном порядке, на это влияет проживание с ним в одном жилище и ведение совместного хозяйства.
Ипотека по расписанию
Если военнослужащий является участником накопительно-ипотечной системы, согласно ст. 12 ФЗ от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, использовавшего целевой жилищный заем для получения ипотечного кредита (займа), могут принять на себя его обязательства по указанному ипотечному кредиту (займу).
— В случае если кредитный договор (договор займа) переоформляется на лицо, принявшее на себя обязательства участника, данное лицо получает право на продолжение погашения ипотечного кредита (займа) за счет начислений на именной накопительный счет участника до даты полного исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа), — пояснила юрист Сабирова.
Иван Петров